◇セ・リーグ中日・桜井―巨人・森田（バンテリンドームナゴヤ）阪神・才木―DeNA・石田裕（甲子園）広島・赤木―ヤクルト・石原（マツダスタジアム）◇パ・リーグ西武・菅井―楽天・滝中（ベルーナドーム）オリックス・エスピノーザ―日本ハム・北山（京セラドーム大阪）ソフトバンク・前田悠―ロッテ・毛利（みずほペイペイドーム）