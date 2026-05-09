銃で武装したイスラム革命防衛隊の高速艇が、イランの港湾都市ブーシェフル沿岸を航行/Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Getty Images via CNN Newsource（CNN）イランの従来型の海軍艦艇は、既に大部分が破壊されたかもしれない。しかしアナリストらによれば、同国の海上戦力の本領はそこにはないという。イランがホルムズ海峡を通過する商船を効果的に脅かす能力は実のところ、一連の安価かつ非従来型の戦闘システムに依存する。具体