フィリーズの主力選手で２０２４年にオールスター戦にも選出されたアレク・ボーム内野手（２９）が厳しい立場に立たされている。ここまで３５試合で打率１割５分９厘、１本塁打と不振が続き、チームの序盤失速の元凶ともなっていた。辞任したトムソン監督が辛抱強く起用を続け、就任したマッティングリー監督も「一生懸命頑張っている」と期待しているが、状態は一向に上がらず、放出論まで噴出している。理由に挙げられている