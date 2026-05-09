ドジャースの大谷翔平投手（３１）は８日（日本時間９日）に本拠地ロサンゼルスでのブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打１打点だった。打率２割４分８厘。チームは３―１で競り勝ち、２連勝。強敵との３連戦に先勝した。ドジャー・スタジアムが歓声に包まれたのは１―１の５回二死二塁だった。マウンドは２０２４年のサイ・ヤング賞左腕セール。初球、内角ヒザ元に食い込んできた９６・９マイル（約１５６