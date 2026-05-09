◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）「６番・捕手」で出場している巨人の岸田行倫捕手が強肩で先発の田中将大投手を助けた。いきなり強肩がさく裂した。０―０の初回１死一塁の守備で、村松の２球目に、一塁走者の福永がスタート。岸田はストライク送球で盗塁を阻止した。今季５盗塁で失敗がなかった俊足ランナーを刺した。これで盗塁阻止率は４割２分８厘に上昇。過去２年連続で盗塁阻止率４割超の