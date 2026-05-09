◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（９日・甲子園）阪神・前川右京外野手が好機で見逃し三振に倒れた。初回２死から森下が左中間二塁打を放ち、佐藤は申告敬遠で一、二塁。先制機の場面で打席が回ったが、フルカウントから低めのストレートに手が出ず、見逃し三振に倒れた。この日は開幕から５番を担ってきた大山がベンチスタート。代わって５番に起用された若虎だったが、いきなりの見せ場を生かせなかった。