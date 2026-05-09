◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第１日▽立大１―０早大（９日・神宮）東京六大学リーグの早大―立大戦で審判員が、ＮＰＢ・川上拓斗審判員の袖番号である「２９」をつけて試合に臨んだ。同審判員は球審を務めた４月１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦（神宮）で側頭部に、バッターのスイング時に手から離れたバットが直撃。側頭部を負傷して医療機関に搬送されて緊急手術を受け、まだ意識は回復しておらず治療が続いている。