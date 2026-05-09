東京１１Ｒ・エプソムカップ・Ｇ３・馬トク激走馬＝シルトホルン一昨年の３着馬。東京１８００メートルの適性の高さはお墨付きのスクリーンヒーロー産駒だ。７戦で２勝、３着２回。着外の３戦はいずれも大きくは負けておらず悲観するにはあたらない。派手さはないが、完調ではなかった昨年のジューンステークスのように先行してゴール前でしぶとく差し込むレースぶりが、このコースにフィットする。１週前、直前と大野拓弥騎手