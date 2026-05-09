右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）に入っているドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が8日（日本時間9日）、実戦復帰を果たした。傘下3Aオクラホマシティーの一員としてソルトレーク戦に「3番・遊撃」でスタメン出場。復帰に向けて、順調にリハビリ出場をこなした。初回2死からの第1打席で中前打を記録。第2打席は中飛、第3打席は空振り三振で、6回の守備から交代した。4月4日（同5日）ナショナルズ戦以来、およそ1カ月