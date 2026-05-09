4月16日のヤクルト―DeNA戦（神宮）で球審を務めた際、頭部にバットが直撃して緊急手術を受けた川上拓斗審判員（30）の早期回復を願い、プロ野球の各球場で審判団が川上審判員の袖番号「29」をつけてエールを送った。この審判団の粋な行為にファンからもSNS上で絶賛する声が相次いだ。この日のプロ野球は全6カードが午後2時開始。試合前に各球場の審判団がグラウンド上に現れると、それぞれが黒い帽子やヘルメットに白字で「29