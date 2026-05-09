子供に優しすぎるサモエドの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で169万回再生を突破し、「母性愛だね」「なんて優しい世界」「反射神経凄い！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：よちよち歩きをする小さな男の子→転んでしまった結果、大型犬が駆け寄り…あまりにも尊い光景】 子守り上手な優しい相棒 TikTokアカウント「kohaku.118」の投稿主さんは、サモエドの『こは