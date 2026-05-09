全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・内幸町のとんかつ店『とんかつ大宝西新橋店』です。1ケ月熟成させたかつ煮の特製かえしで、唯一無二のまろやかさに！昼間はオフィス街のひとりランチに向くとんかつ店だが、実はお酒も充実している“カツ飲み”の穴場なのだ。本家は目黒にある創業51年の老舗で、中屋のパン粉で揚げたとんかつは噛んだときに口の中で「バリバリっ」