タレントの薬丸裕英が8日に自身のアメブロを更新。ハワイから帰国した後に食べたという蕎麦を紹介した。7日のブログで薬丸は「ハワイからの帰国便」とつづり、和食の機内食を公開。その後8日には「帰国して食べるもの」というタイトルでブログを更新し「帰国すると何故か無性に食べたくなる蕎麦」とつづった。続けて、メニューについて「黒ゴマたっぷりの冷やし納豆蕎麦」と説明し、料理の写真を公開。「ひきわり納豆と黒ごまが蕎