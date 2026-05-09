歌手の和田アキ子（76）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自身の持ち歌の中で唯一、54年前のオリジナルと同じキーで歌える曲をぶっちゃけた。この4月にスタートしたTBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）についてトークをする中、アシスタントの垣花正アナウンサーが「上野・アメ横編」について和田が「あの鐘を鳴らすのはあなた」