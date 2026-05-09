松山競輪場のF2は2日目。日本競輪選手養成所129期、130期によるデビュー戦「ルーキーシリーズ」が併催されている。ガールズによる6Rは卒記クイーンの川上いちご（27＝千葉）が2着伊藤梨里花に8車身差をつける圧勝劇を披露した。「自分から仕掛けて1周半、モガくつもりだった」。自ら動いていくプランだったが。打鐘前に清水美海に前に入られて動きにくくなり作戦をスイッチ。伊藤が飛ばす流れを見極め、スピードをもらいながら