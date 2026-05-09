元鉄工所勤務という異色の経歴で注目を集める、グラビアタレントのちとせよしのが9日、自身のXを更新。AI加工でボブヘアーになった写真を投稿し、ネット上で話題になっている。【写真】有村架純そっくり！女子アナ感あるボブ髪のちとせよしのちとせは、高校卒業後、地元の鉄工所に勤務。その後、スカウトされて2018年にグラビアデビュー。有村架純の“そっくりさん”として注目された。身長158・B95・W65・H98センチ、Hカップ