お笑いトリオ・ハナコの岡部大（36）が9日、広島―ヤクルト7回戦（マツダ）で始球式に登板した。フジテレビで放送中の「新しいカギ」にレギュラー出演中で、この日は、同系列「テレビ新広島」のスポンサードゲームにおける大役となった。試合前には同戦の解説を務めた達川光男氏（70）から「一回（一塁の）坂倉選手にけん制を入れろと言われた」というが、その“指令”を無視。ホームベースに向けて目いっぱい投げた球は見事ノ