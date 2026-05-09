7人組ボーイズグループ・KickFlipが9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「ARTIST STAGE」に出演した。【ソロカット】ファンに囲まれて…ファンサの嵐となったKickFlip大歓声を受けて登場したKickFlipは、ユニットステージをはじめ、スペシャルなパフォーマンスを披露。「My Direction」などで会場を沸かせたほか、客席の近くでファンサービスを行う場面も