【台北＝園田将嗣】台湾の立法院（国会）は８日、米国からの武器購入にあてる防衛特別予算を上限７８００億台湾ドル（約３兆９０００億円）とする条例の修正案を可決した。頼清徳（ライチンドォー）政権は昨年１１月、今後８年間で１兆２５００億台湾ドルとする条例案を提出していたが、立法院で過半数の議席を占める野党の反対で６割に減額された。野党主導で修正された予算には、米国から購入する高機動ロケット砲システム「