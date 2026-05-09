◇プロ野球セ・リーグ 中日 - 巨人(9日、バンテリンドーム)巨人先発・田中将大投手が立ち上がりを3人で抑えました。今季6度目の登板となる田中投手は1番・カリステ選手をサードゴロに打ち取ると、2番・福永裕基選手にヒットを打たれ、出塁を許します。それでも、この試合バッテリーを組む岸田行倫選手が、盗塁を試みたランナーを刺し、2アウト。3番の村松開人選手は見逃し三振に仕留め、結果的に打者3人で初回を終わらせました。田