秋篠宮家の二女・佳子さまは9日、緑化推進などに関して功績があった人を表彰する式典に出席されました。佳子さまは、9日午前、都内で「みどりの感謝祭」に名誉総裁として出席されました。佳子さま「今年も、岩手県大槌町など各地で山火事が起きています。消火活動に力を注いでこられた方や避難された方のことを考えながら、火がおさまることを願ってきました。被害にあわれた方に心からお見舞いを申し上げますとともに、対応に力を