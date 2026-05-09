子どもが5歳くらいになると、習い事を始めたり検討していたりする人も多いのではないでしょうか？ 子どもの習い事は送迎の手間や費用もかかるため子どもだけの問題ではありません。 そのため、家庭の事情により習い事の数や種類は大きく異なるでしょう。本記事では、子どもの習い事にどれくらいのお金をかけているのか、習い事はたくさんするべきなのかどうかを調べてみました。 4歳から習い事を始める子どもが多い