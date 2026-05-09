医療費の負担を抑えるセーフティーネットである「高額療養費制度」が、2026年から2027年にかけて段階的に変更されます。本記事では、この改正によって家計にどの程度の影響が出るのかをまとめました。 表題の「年収800万円」の世帯を例に、具体的な負担増の試算や、医療保険の見直しの必要性などを解説します。 高額療養費制度とは？ 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が1ヶ月