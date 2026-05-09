出産すると、親族や友人以外からも、会社から福利厚生の一環としてお祝い金をもらえるという人も多いでしょう。しかし「会社からもらった出産祝い金120万円に税金がかかり、約30万円も引かれた」というケースもあるようです。 社員の出産に対して、またその子どものためのお祝い金なのに、なぜ30万円もの金額が差し引かれてしまうのでしょうか。本記事では、会社からの出産祝いと税金の関係について解説していきます