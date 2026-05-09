【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの川崎希が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当を公開し、話題になっている。【写真】元AKB3児のママタレ「器用」サッカーボールおにぎり入り弁当公開◆川崎希、子どもの弁当披露川崎は「お弁当」「サッカーボール作り前より上手くなったかも」とつづり、子どものために作った弁当を公開。球状のおにぎりに五角形の海苔が付いたサッカーボールのようなおにぎりやマカロニ、ブロ