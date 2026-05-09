５月９日の東京６Ｒ・３歳１勝クラス（芝１８００メートル＝１２頭立て）は、３番人気のリッツパーティー（牡、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ミッキーロケット）が、新馬戦を勝った舞台で２勝目を挙げた。勝ち時計は１分４５秒４（良）。横山武史騎手が「（スタート後は）上手くリカバリーできた」と話すように、道中は逃げ馬を見ながら３番手の外目を追走。直線に入ると残り４００メートル付近で２着馬を射程圏にとらえ、上がり３ハ