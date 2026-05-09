ＦＣ東京が９日、百年構想リーグ第１６節の東京Ｖ戦（１０日・味スタ）に向けて小平グラウンドで前日練習を行った。東京ダービーに向けて、サポーターからの熱い思いもチームに届けられた。この日の練習場には、８日の練習後に有志のサポーター３人が約３時間をかけて準備を行った「俺たちは止まれない」「東京の力みせてやろうぜ」などのメッセージが書かれたものを含めて、約２０枚の横断幕が掲出された。第８節のダービー