◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）最終組が９ホールを終え、４打差５位から出た河本結（リコー）が９ホールを終え、１バーディー、１ボギーで回り、通算１アンダーの単独首位に浮上した。スタート時から強風が吹き荒れる中、耐えるゴルフで唯一のアンダーパーに乗せている。この日アンダーパーを記録してい