◆米大リーグドジャース３―１ブレーブス（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＦ・フリーマン内野手（３６）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブレーブス戦に「３番・一塁」で先発出場。６回に２４年のサイ・ヤング賞左腕、Ｃ・セール投手（３７）から４号ソロを放ち、ド軍移籍後の通算１００号に到達した。難敵から５回に大谷翔平投手（３１）の右前適時打で勝ち越し、６回先頭で迎え