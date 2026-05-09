◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）巨人・田中将大投手（３７）が開幕４連勝を懸けて先発。初回を無失点で立ち上がった。３登板ぶりに岸田とバッテリーを組み、先頭・カリステをスライダーで三ゴロ。２番・福永には中前打を許したが、すぐに岸田が二盗を阻止。２死無走者から３番・村松を内角１４６キロの直球で見逃し三振に斬った。前回１日の阪神戦（甲子園）は５回１／３を３失点、移籍後最多８Ｋ