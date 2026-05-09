◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）バンテリンドームで行われている中日―巨人戦で、市川貴之球審ら、審判団がＮＰＢの川上拓斗審判員の袖番号「２９」を帽子に刻んで、試合をさばいた。責任の川口三塁塁審は「早期回復を願って」と話し、有隅一塁塁審は「みんなその思いがありますよというのを伝えたかったので」と説明した。川上審判員は、４月１６日のヤクルト―ＤｅＮＡ戦（神宮）で球審を務めた