タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時００分）が９日に放送され、ジュニアの５人組・ＡＣＥｅｓの那須雄登、佐藤龍我がゲスト出演した。那須は、嵐の櫻井翔に憧れて中学受験で慶応義塾に入学したという。庄司が「それは櫻井さんは知っているんですか？」と尋ねると、那須は「直接お伝えして、翔くんも喜ん