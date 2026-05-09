妊娠中から出産後まで、心地よさだけでなく“おしゃれも楽しみたい”という女性たちの想いに寄り添う新作インナーが登場しました♡AMPHIとワコール マタニティがコラボレーションし、機能性とファッション性を兼ね備えたマタニティインナーを発売。レースデザインや美しいカラーリングで、デリケートな時期も自分らしいおしゃれを楽しめるラインアップに注目です。 レース