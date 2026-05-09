歌手の和田アキ子（76）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。新番組について「信じられないぐらい面白い」と称賛した。和田は「5月に入って、連休はそんなに忙しくなかったんですよ。病院にしょっちゅう行っていたのと、あと、YouTube撮ったり。のんびりしたいい連休だった」と自身のゴールデンウイークを振り返った。そんな中でも、こ