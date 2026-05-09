「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９・５」（９日、都内某所）朝倉未来が１分間最強を決める格闘技イベントの前日計量＆会見が８日、行われ、前代未聞の５・８キロの体重超過があった。ライト級ワンマッチ（７０キロ契約）の試合で、久保達也は６７・３キロでクリアしたが、相手の鷹将は７５・８キロで５・８キロオーバー。司会が「５・８キロオーバーと・・・なりました」と絶句したが、久保が試合に合意し、試合は実施。鷹将が