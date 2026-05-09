音楽ユニット「YOASOBI」のボーカルikuraとして活動しているシンガーソングライターの幾田りら（25）が、お風呂場での無防備な姿を公開し反響が寄せられている。【映像】「これは反則！」幾田りらの無防備な姿（複数カット）これまでSNSで幼少期の写真をはじめ、黒いタイツにスカートを合わせたガーリーな自撮りショットなど、プライベートな様子を発信してきた幾田。お風呂場での無防備な姿に反響2026年5月6日はYouTubeチャ