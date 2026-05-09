大相撲の大関・霧島（30＝音羽山部屋）が9日、東京・両国国技館で行われたTUDOR×日本相撲協会ワールドワイドパートナー締結発表会に出席した。スイスの腕時計ブランド「TUDOR」が、日本相撲協会として初となるワールドワイドパートナーに就任。今後は広告ビジュアルの制作など、スポンサーとして協力していくという。紹介された時計は「BLACKBAY68」で価格は75万6800円。霧島は「初のって言われたので、凄くうれしい。