大阪府知事、大阪市長を務めた橋下徹氏（56）が9日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に生出演。顔の腫れが治まったことに言及した。番組の冒頭、トミーズ雅（66）が「普通の顔に戻りました！」と橋下氏を紹介。橋下氏は「前回出た時には、ちょっと…」と苦笑し、トミーズ健（66）も「顔が小さくなってる！」と驚いた。さらに、雅が大きな円を描きながら「これぐらいありましたもんね」と言うと、アキナ