一部改良によりさらに魅力アップ！ レクサスUX現行モデルとは？2025年12月4日、レクサスはコンパクトクロスオーバー「UX300h」の一部改良を発表しました。同日に発売しています。レクサスの世界観をコンパクトSUVに凝縮したUXの最新モデルについて、詳しく紹介します。2018年にデビューしたレクサスUXシリーズ。「Creative Urban Explorer」をテーマに、都会派クロスオーバーという新たなジャンルを確立させました。【画像