第35回森と花の祭典「みどりの感謝祭」の式典会場に到着し、出席者らに声をかけられる佳子さま＝9日午前、東京都千代田区（代表撮影）秋篠宮家の次女佳子さまは9日、東京都千代田区のイイノホールを訪れ、第35回森と花の祭典「みどりの感謝祭」の式典に出席された。あいさつで、岩手県大槌町など各地で発生した山林火災に触れ「被害にあわれた方に心からお見舞いを申し上げます。森林が再生されていくことを願っています」と述べ