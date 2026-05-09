代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が、2026年5月7日(木)、東京・台場のZepp DiverCity(TOKYO)にて、6thライブとなる「未来古代楽団 祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ』」を開催した。未来古代楽団は、「千年後の古代音楽」をコンセプトに掲げる、作家・作曲家の砂守岳央を中