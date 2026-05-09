来月開幕するカナダ、米国、メキシコ共同開催のサッカーＷ杯北中米大会の開会式に、韓国の人気ガールズグループＢＬＡＣＫＰＩＮＫのリサ（２９）が出演することが決まったと米メディアが８日伝えた。米紙ニューヨーク・タイムズのグループメディア「ジ・アスレチック」によると、リサは来月１２日（日本時間１３日）、米・ロサンゼルス近郊のＳｏＦｉスタジアムで行われる米国対パラグアイ戦の前に行われる開会式に登場し、米