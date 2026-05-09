お笑いコンビ「エルフ」の荒川さんが2026年5月5日、自身のインスタグラムを更新。俳優の木村拓哉さん（53）と撮影したプリクラを披露した。「生きる『伝説』たくちゃろとプリ」荒川さんは、「生きる『伝説』たくちゃろとプリ」という言葉にたくさんのハートの絵文字を添えて、木村さんと相合傘になっているプリクラを投稿した。「#人生は素晴らしいです私が証人です。」とコメントを添えた。また、「平成」と書いた後にたくさん