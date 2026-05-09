ＦＣ東京が９日、百年構想リーグ第１６節の東京Ｖ戦（１０日・味スタ）に向けて小平グラウンドで前日練習を行った。前節の千葉戦で右ハムストリング肉離れによる離脱から５３日ぶりに復帰したＤＦ長友佑都は、報道陣に公開された時間内ではボール回しなどで軽快な動きを披露。１５日の日本代表のＷ杯メンバー発表前最後の一戦となる東京ダービーには、日本代表の森保一監督も視察予定ということもあり、最後のアピール機会へ「