５月９日の京都７Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１９００メートル、１１頭立て）でテンエースワン（牡５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ワールドエース）が１着となった。鞍上のミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝は昨夏からアメリカを拠点としていたが、先週から日本の競馬に復帰。帰国後２週目、１０戦目で初勝利を挙げた。勝ち時計は１分５９秒１（良）。道中は２番手からの追走。逃げるロードシュヴァリエを目標に、直線入