◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）巨人の森田駿哉投手（２９）が、１０日の中日戦（バンテリンドーム）で今季初登板、初先発する。前日９日は敵地でキャッチボール、ランメニューなどをこなし最終調整。「投げるからには、先制点はどんなときでも取られちゃダメ。一人一人にしっかりと投げていきたい」と意気込んだ。対するは中日打線。４月２５日のファーム・リーグ同戦では現在１軍の福永、カリス