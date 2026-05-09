◆パ・リーグオリックス―日本ハム（９日・京セラドーム大阪）日本ハムは今季初めて３試合連続で同一スタメンを組んだ。１番・カストロ、２番・郡司が名を連ねた。新庄監督は１月３１日のキャンプイン前日、「（開幕から）１か月ちょっとは競争させる。そこからメンバーを固定していく。１億円を超えた選手でもけがをしたり調子が悪かったら２軍に落ちてもらわないといけない年。とにかく全て勝つ。もう遠慮はしません。今まで