5月に入って気になる五月病。食べ物は薬ではないので治療はできませんが、五月病対策におすすめの食べ物がまぐろです。そこで、管理栄養士が手軽に作れてストックできるまぐろの作りおきレシピをご紹介します ▼五月病対策におすすめ食材のまぐろ 五月病になると幸せホルモンであるセロトニンが減り、やる気の低下や気分の落ち込み、疲労、不眠などの原因になるといわれています。そのため、五月病対策ではセロトニンを増やすこ