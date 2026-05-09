◆春季高校野球北海道大会室蘭地区予選▽２回戦駒大苫小牧８―１鵡川＝７回コールド＝（９日・苫小牧とましん）７年ぶりの春全道制覇を目指す駒大苫小牧が８―１の７回コールドで鵡川を下し、初戦を突破した。４月の侍ジャパンＵ―１８日本代表候補強化合宿に参加したプロ注目右腕・三浦秀斗（３年）に対し、初回から快音を響かせた。１回、１番・石村剣士朗右翼手（３年）の三塁打を皮切りに犠飛と適時打で２点を先制した