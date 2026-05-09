3日放送の日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）では、「吉本常識クイズ」完結編を届けた。番組内で、浜田雅功が発した“言葉”に注目が集まっている。【写真】2人とも若い！『DOWNTOWN＋』ガキ使トーク全集配信決定同企画では、吉本に関するクイズならクイズ王に勝てるのかを検証すべく、前回、敗北を喫したQuizKnockのふくらPが強力助っ人・山本祥彰を引き連れリベンジを果たす様